Українські компанії з квітня зможуть брати кредити в британській інвесткомпанії
Український бізнес з квітня цього року зможе отримати кредити від британської фінансової установи British International Investment (BII). Про це повідомила пресслужба Мінекономіки за результатами зустрічі першого віцепрем’єра – міністра економіки Юлії Свириденко із гендиректором British International Investment Ніком О’Донох'ю.
У BII заявили про загальний ліміт до 250 мільйонів фунтів стерлінгів для фінансування приватного сектора в Україні. Ці кошти стануть доступні через платформу спільного інвестування (Сo-Іnvestment Platform) через залучення партнерських фінансових організацій в Україні.
"Раніше BII не було на мапі міжнародних фінансових інституцій, з якими працює Україна. Радію, що відкриваємо для себе нових партнерів, а нові партнери відкривають для себе Україну", — наголосила Свириденко.
Також сторони домовилися щодо визначення найбільш ефективного способу співпраці з іншими міжнародними фінансовими організаціями при здійсненні спільних інвестицій в Україні, посилення співпраці в рамках Платформи спільного інвестування під керівництвом ЄБРР. Також обговорили прогрес у реалізації реформ й підтримку малого і середнього бізнесу в Україні, залучення інвестицій і розширення доступу до фінансування приватного бізнесу.
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