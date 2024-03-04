Українські компанії з квітня зможуть брати кредити в британській інвесткомпанії

Фото: me.gov.ua

Український бізнес з квітня цього року зможе отримати кредити від британської фінансової установи British International Investment (BII). Про це повідомила пресслужба Мінекономіки за результатами зустрічі першого віцепрем’єра – міністра економіки Юлії Свириденко із гендиректором British International Investment Ніком О’Донох'ю.

У BII заявили про загальний ліміт до 250 мільйонів фунтів стерлінгів для фінансування приватного сектора в Україні. Ці кошти стануть доступні через платформу спільного інвестування (Сo-Іnvestment Platform) через залучення партнерських фінансових організацій в Україні.

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"Раніше BII не було на мапі міжнародних фінансових інституцій, з якими працює Україна. Радію, що відкриваємо для себе нових партнерів, а нові партнери відкривають для себе Україну", — наголосила Свириденко.

Також сторони домовилися щодо визначення найбільш ефективного способу співпраці з іншими міжнародними фінансовими організаціями при здійсненні спільних інвестицій в Україні, посилення співпраці в рамках Платформи спільного інвестування під керівництвом ЄБРР. Також обговорили прогрес у реалізації реформ й підтримку малого і середнього бізнесу в Україні, залучення інвестицій і розширення доступу до фінансування приватного бізнесу.

Довідка British International Investment – урядова установа, яка заснована у 2022 році в результаті обʼєднання CDC Group та Інвестиційної корпорації Commonwealth Development (CDC). Зараз BII – одна з провідних міжнародних інвестиційних установ з широким спектром діяльності в різних секторах економіки. Установа інвестує в промисловість, фінанси, нерухомість, технології та інші галузі. British International Investment – урядова установа, яка заснована у 2022 році в результаті обʼєднання CDC Group та Інвестиційної корпорації Commonwealth Development (CDC). Зараз BII – одна з провідних міжнародних інвестиційних установ з широким спектром діяльності в різних секторах економіки. Установа інвестує в промисловість, фінанси, нерухомість, технології та інші галузі.

У 2023 році Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вирішив утретє у своїй історії збільшити капітал. Це робиться заради того, щоб були гроші на продовження інвестицій в Україну.