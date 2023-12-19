ЄБРР збільшив капітал на 4 млрд євро задля інвестицій в Україну
Управителі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалили резолюцію щодо збільшення капіталу банку на 4 млрд євро до 34 млрд євро. Про це повідомляє пресслужба ЄБРР.
Додатковий капітал акціонерів буде використано для забезпечення значних і стійких інвестицій у реальну економіку України, як у воєнний час, так і в період відновлення, а також допоможе підтримати пріоритети ЄБРР в інших країнах, де працює банк, йдеться у заяві.
Збільшення капіталу набуде чинності 31 грудня 2024 року.
Це третє збільшення капіталу в історії ЄБРР після аналогічних рішень, ухвалених у 1996 і 2010 роках.
Рішення готувалося після того, як у травні 2023 року управителі погодилися, що підтримка України має бути найвищим пріоритетом ЄБРР.
Додатковий капітал дозволить ЄБРР забезпечувати стійкий рівень щорічних інвестицій в Україну у розмірі 1,5 млрд євро у воєнний час. На повоєнний час ЄБРР планує виділяти Україні щороку до 3 млрд євро на відновлення.
ЄБРР уже розмістив в Україні понад 3 млрд євро з моменту воєнного вторгнення Росії у лютому 2022 року.
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