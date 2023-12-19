ЄБРР збільшив капітал на 4 млрд євро задля інвестицій в Україну

ЄБРР готується інвестувати в Україну щорічно 1,5 млрд євро у воєнний час і 3 млрд євро — після війни

Фото: пресслужба ЄБРР

Управителі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалили резолюцію щодо збільшення капіталу банку на 4 млрд євро до 34 млрд євро. Про це повідомляє пресслужба ЄБРР.

Додатковий капітал акціонерів буде використано для забезпечення значних і стійких інвестицій у реальну економіку України, як у воєнний час, так і в період відновлення, а також допоможе підтримати пріоритети ЄБРР в інших країнах, де працює банк, йдеться у заяві.

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Збільшення капіталу набуде чинності 31 грудня 2024 року.

Це третє збільшення капіталу в історії ЄБРР після аналогічних рішень, ухвалених у 1996 і 2010 роках.

Рішення готувалося після того, як у травні 2023 року управителі погодилися, що підтримка України має бути найвищим пріоритетом ЄБРР.

Додатковий капітал дозволить ЄБРР забезпечувати стійкий рівень щорічних інвестицій в Україну у розмірі 1,5 млрд євро у воєнний час. На повоєнний час ЄБРР планує виділяти Україні щороку до 3 млрд євро на відновлення.

ЄБРР уже розмістив в Україні понад 3 млрд євро з моменту воєнного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Довідка ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором України. У 2022 році надав Україні 1,7 млрд євро та залучив ще 200 млн євро від банків партнерів. Основна увага банку під час війни зосереджена на підтримці енергетичної та продовольчої безпеки, відновленні критичної інфраструктури, наданні фінансування торгівлі й підтримці приватного сектору. За останні 30 років банк інвестував понад €18 млрд у понад 500 проєктів. ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором України. У 2022 році надав Україні 1,7 млрд євро та залучив ще 200 млн євро від банків партнерів. Основна увага банку під час війни зосереджена на підтримці енергетичної та продовольчої безпеки, відновленні критичної інфраструктури, наданні фінансування торгівлі й підтримці приватного сектору. За останні 30 років банк інвестував понад €18 млрд у понад 500 проєктів.

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