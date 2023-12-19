ЕБРР увеличил капитал на 4 млрд евро для инвестиций в Украину
Управляющие Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрили резолюцию об увеличении капитала банка на 4 млрд евро до 34 млрд евро. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.
Дополнительный капитал акционеров будет использован для обеспечения значительных и устойчивых инвестиций в реальную экономику Украины, как в военное время, так и в период восстановления, а также поможет поддержать приоритеты ЕБРР в других странах, где работает банк, говорится в заявлении.
Увеличение капитала вступит в силу 31 декабря 2024 года.
Это третье увеличение капитала в истории ЕБРР после аналогичных решений, принятых в 1996 и 2010 годах.
Решение готовилось после того, как в мае 2023 года управляющие согласились, что поддержка Украины должна быть высшим приоритетом ЕБРР.
Дополнительный капитал позволит ЕБРР обеспечивать устойчивый уровень ежегодных инвестиций в Украину в размере 1,5 млрд евро в военное время. На послевоенное время ЕБРР планирует выделять Украине ежегодно до 3 млрд евро на восстановление.
ЕБРР уже разместил в Украине более 3 млрд евро с момента военного вторжения России в феврале 2022 года.
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