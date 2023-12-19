ЕБРР увеличил капитал на 4 млрд евро для инвестиций в Украину

ЕБРР готовится инвестировать в Украину ежегодно 1,5 млрд евро в военное время и 3 млрд евро — после войны

Фото: пресс-служба ЕБРР

Управляющие Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрили резолюцию об увеличении капитала банка на 4 млрд евро до 34 млрд евро. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

Дополнительный капитал акционеров будет использован для обеспечения значительных и устойчивых инвестиций в реальную экономику Украины, как в военное время, так и в период восстановления, а также поможет поддержать приоритеты ЕБРР в других странах, где работает банк, говорится в заявлении.

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Увеличение капитала вступит в силу 31 декабря 2024 года.

Это третье увеличение капитала в истории ЕБРР после аналогичных решений, принятых в 1996 и 2010 годах.

Решение готовилось после того, как в мае 2023 года управляющие согласились, что поддержка Украины должна быть высшим приоритетом ЕБРР.

Дополнительный капитал позволит ЕБРР обеспечивать устойчивый уровень ежегодных инвестиций в Украину в размере 1,5 млрд евро в военное время. На послевоенное время ЕБРР планирует выделять Украине ежегодно до 3 млрд евро на восстановление.

ЕБРР уже разместил в Украине более 3 млрд евро с момента военного вторжения России в феврале 2022 года.

Справка ЕБРР – крупнейший институциональный инвестор Украины. В 2022 году предоставил Украине 1,7 млрд евро и привлек еще 200 млн евро от банков партнеров. Основное внимание банка во время войны сосредоточено на поддержке энергетической и продовольственной безопасности, восстановлении критической инфраструктуры, предоставлении финансирования торговли и поддержке частного сектора. За последние 30 лет банк инвестировал более €18 млрд в более 500 проектов. ЕБРР – крупнейший институциональный инвестор Украины. В 2022 году предоставил Украине 1,7 млрд евро и привлек еще 200 млн евро от банков партнеров. Основное внимание банка во время войны сосредоточено на поддержке энергетической и продовольственной безопасности, восстановлении критической инфраструктуры, предоставлении финансирования торговли и поддержке частного сектора. За последние 30 лет банк инвестировал более €18 млрд в более 500 проектов.

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