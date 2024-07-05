Агрохолдинг "Астарта" домовився з ПриватБанком про кредит на $10 млн
Агропромхолдинг Астарта уклав із ПриватБанком інвестиційну кредитну угоду на $10 млн терміном на п'ять років. Про це повідомляє пресслужба держбанку.
Читайте про бізнес без політики на каналі LIGA.Бізнес
Це перша угода Астарти з ПриватБанком.
Кредитні кошти Астарта планує використати на рефінансування інвестицій у модернізацію цукрового виробництва, розвиток тваринництва та рослинництва, зокрема, придбання високотехнологічного обладнання, сільгосптехніки та автотранспорту.
"Така співпраця є особливо цінною, адже саме державні банки першими почали надавати довгострокове фінансування українському агробізнесу під час повномасштабної війни", – зазначила Лілія Лиманська, фінансова директорка Астарти.
У ПриватБанку заявляють, що фінансування агровиробництва, як малого бізнесу, так і великих компаній, є для держбанку першочерговим.
"Ми продовжуємо підтримку агробізнесу та сьогодні розширюємо фінансування провідних сучасних агропідприємств, таких як агрохолдинг "Астарта", ключового виробника агропродукції", – прокоментував Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ.
- 8 квітня 2024 року ПриватБанк розширив фінансування великих компаній: збільшив кредит ОККО до 1 млрд грн.