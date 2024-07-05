Агрохолдинг "Астарта" домовився з ПриватБанком про кредит на $10 млн

Кредитні кошти Астарта використає на розширення цукрового бізнесу та закупівлю обладнання

Фото: пресслужба ПриватБанку

Агропромхолдинг Астарта уклав із ПриватБанком інвестиційну кредитну угоду на $10 млн терміном на п'ять років. Про це повідомляє пресслужба держбанку.

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Це перша угода Астарти з ПриватБанком.

Кредитні кошти Астарта планує використати на рефінансування інвестицій у модернізацію цукрового виробництва, розвиток тваринництва та рослинництва, зокрема, придбання високотехнологічного обладнання, сільгосптехніки та автотранспорту.

"Така співпраця є особливо цінною, адже саме державні банки першими почали надавати довгострокове фінансування українському агробізнесу під час повномасштабної війни", – зазначила Лілія Лиманська, фінансова директорка Астарти.

У ПриватБанку заявляють, що фінансування агровиробництва, як малого бізнесу, так і великих компаній, є для держбанку першочерговим.

"Ми продовжуємо підтримку агробізнесу та сьогодні розширюємо фінансування провідних сучасних агропідприємств, таких як агрохолдинг "Астарта", ключового виробника агропродукції", – прокоментував Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ.