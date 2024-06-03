НБУ оштрафував Ощадбанк за порушення на платіжному ринку

Фото: Ощадбанк/Facebook

Національний банк за наслідками безвиїзного нагляду оштрафував державний Ощадбанк за порушення вимог законодавства на платіжному ринку. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Йдеться про порушення Ощадбанком застосування посиленої аутентифікації користувача під час отримання дистанційного доступу до рахунку.

Також зазначено порушення обов'язку емітента надавати ПІН, індивідуальну облікову інформацію, що дозволяє здійснювати платіжні операції з використанням платіжного інструменту лише власнику платіжного інструменту.

Ще одне порушення – несвоєчасне блокування підозрілих платежів.

Сума штрафу – 170 000 грн.