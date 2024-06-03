НБУ оштрафовал Ощадбанк за нарушения на платежном рынке

Фото: Ощадбанк/Facebook

Национальный банк по результатам безвыездного надзора оштрафовал государственный Ощадбанк за нарушение требований законодательства на платежном рынке. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Речь идет о нарушении Ощадбанком применения усиленной аутентификации пользователя во время получения дистанционного доступа к счету.

Также отмечено нарушение обязанности эмитента предоставлять ПИН, индивидуальную учетную информацию, позволяющую осуществлять платежные операции с использованием платежного инструмента только держателю платежного инструмента.

Еще одно нарушение — несвоевременное блокирование подозрительных платежей.

Сумма штрафа – 170 000 грн.