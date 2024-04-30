НБУ оштрафовал банк Суркисов за ненадлежащее информирование клиентов об условиях кредита

АО "А-Банк" оштрафовали на 258 400 грн за нарушение закона об информировании клиентов об условиях кредитования

А-банк

Национальный банк Украины выявил факты нарушения требований законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг АО "Акцент-Банк" и применил к финучреждению штрафные санкции, сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке объяснили, что до заключения договоров о потребительском кредите А-Банк не предоставлял потребителям информацию в виде паспорта кредита в письменной форме в соответствии с требованиями Закона "О потребительском кредитовании" и не соблюдал установленные законами Украины "О потребительском кредитовании" и "О финансовых" услуги и государственное регулирование рынка финансовых услуг требований к договору о потребительском кредите.

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"В этой связи Национальный банк применил к АО " А-Банк" меры влияния в виде штрафов за нарушение требований по предоставлению паспорта потребительского кредита к заключению договора и несоблюдению требований к договору о потребительском кредите в размере 258 400 грн", – говорится в сообщении.

А-Банк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 2,5 млн. клиентов. Главными совладельцами А-Банка с 2015 года являются братья Суркисы, Григорий и Игорь и их дочери. До этого банк принадлежал ПриватБанку.