НБУ оштрафував банк Суркісів за неналежне інформування клієнтів про умови кредиту

Скриншот з відео А-банку

Національний банк України виявив факти порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг АТ "Акцент-Банк" і застосував до фінустанови штрафні санкції, повідомляє пресслужба НБУ.

У Нацбанку пояснили, що до укладення договорів про споживчий кредит А-Банк не надавав споживачам інформацію у вигляді паспорта кредиту в письмовій формі відповідно до вимог Закону України "Про споживче кредитування" та не дотримувався встановлених законами України "Про споживче кредитування" і "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" вимог до договору про споживчий кредит.

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"У цьому зв’язку Національний банк застосував до АТ "А-Банк" заходи впливу у вигляді штрафів за порушення вимог щодо надання паспорта споживчого кредиту до укладення договору та недотримання вимог до договору про споживчий кредит у розмірі 258 400 грн", – йдеться у повідомленні.

А-Банк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами банку користується понад 2,5 млн клієнтів. Головними співвласниками А-Банку з 2015 року є брати Суркіси, Григорій та Ігор, та їхні доньки. До цього банк належав ПриватБанку.