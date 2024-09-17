"Ризики більші, ніж користь". Голова НБУ про ідею підвищити податок на прибуток банків

Андрій Пишний (Фото: НБУ)

Національний банк вважає надто ризикованим підвищення податку на прибуток банків до 50%, передбачене у законопроєкті №11416-д. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

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"Ризики від такого кроку для розв'язання завдання фінансування дефіциту та стабільного зростання кредитування будуть більшими, ніж користь... Баланс досить крихкий, і його треба підтримати", – цитує Пишного агентство "Інтерфакс-Україна".

За словами глави НБУ, такої ж позиції дотримується і Міністерство фінансів.

Пишний заявив, що Нацбанк бачить можливості розширити канал покриття дефіциту банками, не використовуючи емісію, шляхом купівлі облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП).

"До кінця тижня будемо оголошувати цілий пакет відповідних рішень", – анонсував голова НБУ.

Загалом, за словами Пишного, Нацбанк розуміє необхідність збільшення фіскального каналу фінансування бюджету в умовах затягування війни, збереження високої її інтенсивності та скорочення зовнішнього фінансування.

Пишний уточнив, що НБУ підтримав постійне підвищення податку на прибуток фінансових компаній із 18% до 25%, зокрема аби уникнути податкового арбітражу з банками, для яких цей податок було підвищено з 18% до 25% від початку 2024 року.