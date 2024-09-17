"Риски больше, чем польза". Глава НБУ об идее повысить налог на прибыль банков

Национальный банк считает слишком рискованным повышение налога на прибыль банков до 50%

Андрей Пышный (Фото: НБУ)

Национальный банк считает слишком рискованным повышение налога на прибыль банков до 50%, предусмотренное в законопроекте №11416-д. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

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"Риски от такого шага для решения задачи финансирования дефицита и стабильного роста кредитования будут больше, чем польза... Баланс достаточно хрупок, и его нужно поддержать", – цитирует Пышного агентство "Интерфакс-Украина".

По словам главы НБУ, такой же позиции придерживается и Министерство финансов.

Пышный заявил, что Нацбанк видит возможности расширить канал покрытия дефицита банками, не используя эмиссию, за счет покупки облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

"До конца недели будем объявлять целый пакет соответствующих решений", – анонсировал глава НБУ.

В целом, по словам Пышного, Нацбанк понимает необходимость увеличения фискального канала финансирования бюджета в условиях затягивания войны, сохранения высокой интенсивности и сокращения внешнего финансирования.

Пышный уточнил, что НБУ поддержал постоянное повышение налога на прибыль финансовых компаний с 18% до 25%, в частности во избежание налогового арбитража с банками, для которых этот налог был повышен с 18% до 25% с начала 2024 года.