В МВФ считают неэффективным повторный ввод 50% налога на прибыль банков

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Международный валютный фонд (МВФ) выразил обеспокоенность по поводу повторного введения 50% налога на прибыль банков в Украине. Такой шаг, по словам заместителя главы миссии МВФ в Украине Тревора Лессарда, подрывает доверие к политике налогообложения и не является эффективным решением. Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

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Он подчеркнул, что налоги на сверхприбыль обычно устанавливаются как временная мера, всего на один год, поскольку вызывают сопротивление и создают риск потери доверия к политике.

Лессард отметил, что повторное введение налога заставляет банки готовиться к возможному продолжению таких мер и изменять свою политику в отношении прибылей, что может иметь негативные последствия для финансовой стабильности. "Для них логично подготовиться к третьему повышению, если есть вероятность, что это произойдет снова", – добавил он.

Также Лессард обратил внимание на высокий уровень потребностей Украины во внутренних доходах, который будет сохраняться в течение длительного времени. Он подчеркнул, что для обеспечения долговременного эффекта и избегания ежегодного дефицита доходов целесообразнее рассмотреть структурные налоговые реформы, позволяющие стабилизировать финансовые поступления в среднесрочной перспективе, а не полагаться на одноразовые повышения налогов.