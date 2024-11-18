Украинские банки получили более 117 млрд грн прибыли: лидеры финучреждений по заработкам

Банки Украины за девять месяцев увеличили прибыль на 7% – до 117,63 млрд грн

Фото: Depositphotos

За девять месяцев 2024 года 62 украинских банка получили 117,63 млрд грн прибыли после уплаты налогов, что на 7% больше, чем в прошлом. Об этом пишет Опендатабот со ссылкой на данные Нацбанка.

По заработкам продолжает лидировать ПриватБанк. Его прибыль составляет 41% от совокупной прибыли банков. Наибольший рост продемонстрировал МТБ Банк – в 13 раз в год – до 603,59 млн грн.

В целом государственные банки получили 63% прибыли среди всех финучреждений. Это связано преимущественно с заработками ПриватБанка, которые составили 48,35 млрд грн. За год прибыль этого банка выросла на 11%.

На втором месте по доходности оказался Ощадбанк (11,84 млрд грн), на третьем – Райффайзен Банк (6,15 млрд грн).

Фото: Опендатабот

В сентябре еще один украинский банк стал государственным – Мотор банк. В настоящее время два из семи государственных банков убыточны (Мотор банк и PIN банк).

На банки с иностранным капиталом приходится 23% от общей прибыли – 27,32 млрд грн. Только один из 14 иностранных банков получил убытки в 139,57 млн грн – это Правэкс Банк.

Частные банки получили 16,25 млрд грн прибыли. За год их прибыль выросла на 22%. Треть заработков группы приходится на ПУМБ – 5,18 млрд. грн. За год прибыль банка сократилась на 9%.