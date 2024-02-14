Украина собрала налог на сверхприбыль банков: получено рекордные 73 млрд грн за 2023 год

Даже несмотря на резкое повышение ставки налога по итогам 2023 года банки зафиксировали исторически рекордную чистую прибыль

Фото: depositphotos.com

Украиские банки заплатили 73,5 млрд грн налога на прибыль, что в 10 раз больше, чем за 2022 год и в 11,5 раз больше, чем в 2021 году. Данные опубликовал глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

Рост отчислений связан с повышением в два раза до 50% ставки налога на прибыль для банков на 2023 год. С 2024 года ставка будет снижена до 25%.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Осенью 2023 года Украина была вынуждена ввести налогообложение сверхприбылей банков по повышенным ставкам.

Банки получали высокую прибыль благодаря увеличению чистых процентных доходов прежде всего от безрисковых операций с государственными ценными бумагами (депозитные сертификаты, ОВГЗ), на фоне роста процентной маржи и умеренных отчислений в резервы, объясняет Гетманцев.

Даже несмотря на резкое повышение ставки налога по итогам года 2023 года банки зафиксировали исторически рекордную чистую прибыль в 86,5 млрд грн, что в четыре раза больше показателя 2022 года и на 12% больше довоенного 2021 года.

Банковская система остается устойчивой, высоко прибыльной и капитализированной, резюмирует глава парламентского комитета.

Источник: Даниил Гетманцев/telegram

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости