ПриватБанк показав фінансові результати за 2023 рік: заробив 38 млрд грн

За результатами 2023 року ПриватБанк спрямовує до держбюджету 26,8 млрд грн податку на прибуток

Фото: depositphotos.com

Чистий прибуток державного ПриватБанку склав 37,8 млрд грн у 2023 році. Про це повідомляє пресслужба банку.

Прибуток банку до оподаткування досяг 72,8 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує результат 2022 року.

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У 2023 році банк збільшив чистий портфель роздрібних кредитів на 39% до понад 60 млрд грн і чистий портфель кредитів для бізнесу на 23% до більш ніж 30 млрд грн.

Обсяги депозитів зросли на 18%, або на 85 млрд грн.

Чистий процентний дохід збільшився на 16,7 млрд грн. Ще 3 млрд грн приросту чистого процентного доходу забезпечила відсоткова політика, яка реалізовувалася НБУ протягом 2023 року.

Чистий комісійний дохід зріс на 20%, досягнувши 24,4 млрд грн.

В умовах зростання бізнесу операційні витрати банку зросли лише на 8%.

У держбанку зазначають, що якість кредитного портфеля поступово покращується і дає значну економію за витратами на формування резервів. У 2023 році вони зменшилися на 11,8 млрд грн порівняно з 2022 роком.

За результатами 2023 року ПриватБанк спрямовує до бюджету 26,8 млрд грн податку на прибуток (ще 8,2 млрд грн було передплачено у 2021-2022 роках одночасно з дивідендами). Більшість чистого прибутку банку за рішенням акціонера в особі Міністерства фінансів буде спрямовано на виплату дивідендів, тобто також до державного бюджету.

ПриватБанк перерахував на благодійність понад 300 млн грн.

"2023 рік приніс чимало трагедій, але він був і роком можливостей та адаптації бізнесу до викликів у реаліях війни. Я пишаюся тими бізнес-результатами, яких ми змогли досягти. Адже чим вище наш результат – тим більше ми віддаємо державі у вигляді податків та дивідендів. У часи, коли державі, як ніколи, потрібні кошти на оборону, ми усвідомлюємо свою велику відповідальність як державного системоутворюючого банку", – прокоментував голова правління ПриватБанку Герхард Бьош.

Джерело: ПриватБанк

11 січня 2024 року ПриватБанк запустив аналог "банок" під назвою "Конверт".

22 січня ПриватБанк вирішив продати 80 000 безнадійних кредитів фізосіб, готовий на знижку 98%.

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