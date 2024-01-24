ПриватБанк показал финансовые результаты за 2023 год: заработал 38 млрд грн

По результатам 2023 года ПриватБанк направляет в госбюджет 26,8 млрд грн налога на прибыль

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Чистая прибыль государственного ПриватБанка составила 37,8 млрд грн в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Прибыль банка до налогообложения достигла 72,8 млрд грн, что более чем вдвое превышает результат 2022 года.

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В 2023 году банк увеличил чистый портфель розничных кредитов на 39% до более чем 60 млрд грн и чистый портфель кредитов для бизнеса на 23% до более чем 30 млрд грн.

Объемы депозитов выросли на 18%, или на 85 млрд грн.

Чистый процентный доход увеличился на 16,7 млрд грн. Еще 3 млрд грн прироста чистого процентного дохода обеспечила процентная политика, которая реализовывалась НБУ в течение 2023 года.

Чистый комиссионный доход вырос на 20%, достигнув 24,4 млрд грн.

В условиях роста бизнеса операционные расходы банка выросли всего на 8%.

В госбанке отмечают, что качество кредитного портфеля постепенно улучшается и дает значительную экономию по затратам на формирование резервов. В 2023 году они уменьшились на 11,8 млрд грн по сравнению с 2022 годом.

По результатам 2023 года ПриватБанк направляет в бюджет 26,8 млрд грн налога на прибыль (еще 8,2 млрд грн были предоплачены в 2021-2022 годах одновременно с дивидендами). Большая часть чистой прибыли банка по решению акционера в лице Министерства финансов будет направлена на выплату дивидендов, то есть также в государственный бюджет.

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"2023 год принес немало трагедий, но он был и годом возможностей и адаптации бизнеса к вызовам в реалиях войны. Я горжусь теми бизнес-результатами, которых мы смогли достичь. Ведь чем выше наш результат – тем больше мы отдаем государству в виде налогов и дивидендов. Во времена, когда государству, как никогда, нужны средства на оборону, мы осознаем свою большую ответственность как государственного системообразующего банка", — прокомментировал председатель правления ПриватБанка Герхард Бьош.

Источник: ПриватБанк

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