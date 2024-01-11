ПриватБанк запустил аналог "банок" под названием "Конверт"
ПриватБанк запустил в Приват24 механизм для сбора донатов, накопления денег и управления собственными расходами под названием "Конверт". Об этом сообщается на сайте банка.
Как создать "Конверт" в Приват24?
Шаг 1. Перейдите в меню Конверты – создать Конверт.
Шаг 2. Выберите или напишите название Конверта.
Шаг 3. Укажите валюту.
Шаг 4. Добавьте цель сбора – сумму и дату окончания (если хотите).
Шаг 5. Подпишите заявление о создании Конверта.
По замыслу ПриватБанка, в Конвертах можно будет не только собирать донаты или деньги на совместные покупки. Функция позволяет управлять собственными финансами, например распределять зарплату или другие регулярные поступления на различные цели и таким образом увеличивать накопления. К примеру, коммуналку можно оплачивать деньгами из Конверта "На коммуналку".
- ПриватБанк – лидер банковского рынка по количеству активных карт, у него их более 27 млн. Второй – Универсал Банк, на лицензии которого работает monobank, – у него 7,5 млн карт. Именно monobank первым имплементировал функцию накопления денег под названием "Банка".