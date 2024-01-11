ПриватБанк запустил аналог "банок" под названием "Конверт"

У крупнейшего банка Украины в Приват24 появилась новая функция под названием "Конверт"

Фото: ПриватБанк

ПриватБанк запустил в Приват24 механизм для сбора донатов, накопления денег и управления собственными расходами под названием "Конверт". Об этом сообщается на сайте банка.

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Как создать "Конверт" в Приват24?

Шаг 1. Перейдите в меню Конверты – создать Конверт.

Шаг 2. Выберите или напишите название Конверта.

Шаг 3. Укажите валюту.

Шаг 4. Добавьте цель сбора – сумму и дату окончания (если хотите).

Шаг 5. Подпишите заявление о создании Конверта.

По замыслу ПриватБанка, в Конвертах можно будет не только собирать донаты или деньги на совместные покупки. Функция позволяет управлять собственными финансами, например распределять зарплату или другие регулярные поступления на различные цели и таким образом увеличивать накопления. К примеру, коммуналку можно оплачивать деньгами из Конверта "На коммуналку".