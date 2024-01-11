ПриватБанк запустив аналог "банок" під назвою "Конверт"

У найбільшого банку України в Приват24 з'явилась нова функція під назвою "Конверт"

Фото: ПриватБанк

ПриватБанк запустив у Приват24 механізм для збору донатів, накопичення грошей і керування власними витратами під назвою "Конверт". Про це повідомляється на сайті банку.

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Як створити "Конверт" у Приват24?

Крок 1. Перейдіть у меню "Конверти – створити Конверт".

Крок 2. Виберіть або напишіть назву Конверта.

Крок 3. Зазначте валюту.

Крок 4. Додайте мету збору – суму та дату закінчення (якщо бажаєте).

Крок 5. Підпишіть заяву на створення Конверта.

За задумом ПриватБанку, у Конверти можна буде не тільки збирати донати чи гроші на спільні покупки. Функція дозволяє керувати власними фінансами, наприклад розподіляти зарплату або інші регулярні надходження на різні цілі. Так, комірне можна оплачувати грошима з Конверта "На комуналку".