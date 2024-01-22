ПриватБанк продаст 80 000 безнадежных кредитов физлиц, готов на скидку 98%

ПриватБанк предлагает профессиональным участникам рынка на СЕТАМ приобрести права требования по портфелю кредитов на сумму 501,4 млн грн

Приватбанк (Фото: depositphotos.com)

Государственный ПриватБанк выставил на торги в ГП "СЕТАМ" права требования по портфелю кредитов на сумму 501,4 млн грн. Сумма является начальной ценой лота. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Портфель включает более 80 000 потребительских кредитов, предоставленных физическим лицам без обеспечения, которые были признаны безнадежными и списаны за счет сформированных резервов.

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Права требования по такому портфелю включают только тело кредита и начисленные проценты. Продажа долга будет производиться путем проведения электронных торгов, состоящих из автоматического пошагового снижения начальной цены лота, этапов представления закрытых ценовых предложений и ценового предложения. Минимальная цена продажи лота составляет 2,1% от первоначальной.

Из портфеля для продажи исключены кредиты, по которым должниками являются военнослужащие и мобилизованные.

К участию в торгах будут допущены финансовые учреждения, имеющие действующую лицензию на предоставление средств в ссуду и/или услуги по факторингу и соответствующие требованиям банка.