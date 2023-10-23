Банки фіксують відновлення попиту на кредити та прогнозують подальше зростання

Банки у третьому кварталі фіксують зростання попиту на корпоративні гривневі кредити та на кредити населенню, свідчать результати щоквартального опитування банків про умови кредитування, повідомляє пресслужба НБУ.

Більшість банків очікують на подальше зростання корпоративного та роздрібного кредитного портфелів у наступні 12 місяців.

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"Найбільше зростання попиту в корпоративному сегменті, за даними банків, спостерігається з боку великих підприємств, у роздрібному – на іпотеку (зростання чотири квартали поспіль). У IV кварталі банки очікують на зростання попиту і на корпоративні, і на роздрібні кредити", – йдеться в повідомленні.

Якість позик, за даними опитування, не зміниться, проте окремі великі гравці заявили про погіршення якості кредитів домогосподарствам.

Обсяги фондування, на думку респондентів, продовжать зростати, і п’ятий квартал поспіль банки розраховують на приплив коштів від населення. Боргове навантаження малих та середніх підприємств і великих компаній, за оцінками банків, два квартали поспіль знижується до середнього рівня. Водночас боргове навантаження домогосподарств дещо нижче за середнє.

Рівень схвалених заявок на кредити для бізнесу в III кварталі підвищився, передусім на кредити малих та середніх підприємств, короткострокові та валютні позики. Надалі зростає рівень схвалених заявок на роздрібні кредити, більшою мірою на споживчі. Кредитні стандарти для бізнесу в III кварталі не змінилися вперше з початку повномасштабного вторгнення після тривалого періоду їх посилення. Кожен п’ятий респондент зазначив навіть про певне пом’якшення стандартів. У IV кварталі банки планують дещо послаблювати кредитні стандарти для всіх типів позик, крім валютних.

Кредитні стандарти домогосподарствам пом’якшуються третій квартал поспіль. Банки планують і надалі пом’якшувати стандарти для споживчих кредитів, водночас для іпотечних – залишать незмінними. Фінустанови повідомили про незначне зростання кредитного ризику протягом III кварталу. Упродовж наступного кварталу очікується підвищення кредитного та процентного ризиків, а найбільше – валютного.

Опитування про умови банківського кредитування проводилося з 15 вересня до 6 жовтня 2023 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді надали 25 фінансових установ, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 96%.