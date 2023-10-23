Банки фиксируют возобновление спроса на кредиты и прогнозируют дальнейший рост

Банки в третьем квартале фиксируют рост спроса на корпоративные гривневые кредиты и на кредиты населению, свидетельствуют результаты ежеквартального опроса банков об условиях кредитования, сообщает пресс-служба НБУ.

Большинство банков ожидают дальнейшего роста корпоративного и розничного кредитного портфелей в следующие 12 месяцев.

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"Наибольший рост спроса в корпоративном сегменте, по данным банков, наблюдается со стороны крупных предприятий, в розничном – на ипотеку (рост четыре квартала подряд). В IV квартале банки ожидают роста спроса и на корпоративные, и на розничные кредиты", – говорится в сообщении.

Качество ссуд, по данным опроса, не изменится, однако отдельные крупные игроки заявили об ухудшении качества кредитов домохозяйствам.

Объемы фондирования, по мнению респондентов, продолжат расти, и пятый квартал подряд банки рассчитывают на приток денежных средств от населения. Долговая нагрузка малых и средних предприятий и крупных компаний, по оценкам банков, два квартала подряд снижается до среднего уровня. В то же время долговая нагрузка домохозяйств несколько ниже средней.

Уровень одобренных заявок на кредиты для бизнеса в ІІІ квартале повысился, прежде всего на кредиты малых и средних предприятий, краткосрочные и валютные ссуды. В дальнейшем растет уровень одобренных заявок на розничные кредиты в большей степени на потребительские. Кредитные стандарты для бизнеса в третьем квартале не изменились впервые с начала полномасштабного вторжения после длительного периода их усиления. Каждый пятый респондент отметил даже определенное смягчение стандартов. В IV квартале банки планируют несколько ослаблять кредитные стандарты для всех типов ссуд, кроме валютных.

Кредитные стандарты домохозяйствам смягчаются третий квартал подряд. Банки планируют и дальше смягчать стандарты для потребительских кредитов, в то же время для ипотечных – оставят неизменными. Финучреждения сообщили о незначительном росте кредитного риска в течение ІІІ квартала. В течение следующего квартала ожидается повышение кредитного и процентного рисков, а больше валютного.

Опрос об условиях банковского кредитования проводился с 15 сентября по 6 октября 2023 года среди кредитных менеджеров банков. Ответы дали 25 финансовых учреждений, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 96%.