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Банки вернулись к сокращению проблемных кредитов — НБУ

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 18:25
Банки вернулись к сокращению проблемных кредитов — НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 сентября составила 38,5%, что на 0,8 п.п. ниже показателя по состоянию на 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка. В июле был зафиксирован рост NPL.

Объем NPL за месяц сократился на 3,8 млрд грн, преимущественно за счет банков иностранных банковских групп, уточняют в НБУ. 

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Объем предоставленных банками кредитов за август вырос на 12 млрд грн.

Всего в банковской системе накопилось 426,4 млрд грн проблемных кредитов.

Национальный банк до конца года проводит оценку устойчивости банков и банковской системы, по результатам которой отдельным банкам предположительно придется отразить дополнительные потери от кредитного риска.

До полномасштабного вторжения России в Украину доля неработающих кредитов в украинских банках стабильно сокращалась с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках увеличивался.   

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Роман Брыль
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