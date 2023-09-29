Банки вернулись к сокращению проблемных кредитов — НБУ
Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 сентября составила 38,5%, что на 0,8 п.п. ниже показателя по состоянию на 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка. В июле был зафиксирован рост NPL.
Объем NPL за месяц сократился на 3,8 млрд грн, преимущественно за счет банков иностранных банковских групп, уточняют в НБУ.
Объем предоставленных банками кредитов за август вырос на 12 млрд грн.
Всего в банковской системе накопилось 426,4 млрд грн проблемных кредитов.
Национальный банк до конца года проводит оценку устойчивости банков и банковской системы, по результатам которой отдельным банкам предположительно придется отразить дополнительные потери от кредитного риска.
До полномасштабного вторжения России в Украину доля неработающих кредитов в украинских банках стабильно сокращалась с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках увеличивался.
- 26 сентября 2023 года НБУ ввел в обращение новую монету в пять гривень с визуальным эффектом — видео.
- 29 сентября НБУ решил продлить срок обмена монет мелких номиналов и банкнот первого и второго поколения до конца войны.
- 29 сентября в Верховной раде предложили повысить украинским банкам налог на прибыль до 36%.
Комментарии