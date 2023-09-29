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Украинским банкам повысят налог на прибыль до 36%

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 13:18
Украинским банкам повысят налог на прибыль до 36% - Фото
Фото: НБУ

Профильный комитет Верховной Рады изменил законопроект о дополнительном налогообложении сверхприбылей банков №9656, предложив временно – на 2024 и 2025 годы – повысить им налог на прибыль до 36% без права зачисления убытков прошлых периодов. Об этом сообщили руководители комитета Даниил Гетманцев и Ярослав Железняк.

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Обычная ставка на прибыль предприятий в Украине составляет 18%.

"После консультаций с НБУ и Минфином подготовлена новая версия во избежание создания нового вида налога. Предварительно такую концепцию согласовал и МВФ, но консультации еще будут продолжаться до второго чтения", – написал Железняк.

Парламент ожидает, что законопроект дополнительно принесет в бюджет около 10 млрд грн на год.

В конце августа в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о налогообложении сверхприбылей банков, которым предлагалось ввести 5%-ый налог на чистый процентный доход дополнительно к налогу на прибыль.

Национальный банк поддержал временное повышение налогов для банков, но предложил другой механизм – увеличение процентной ставки налога на прибыль.

"Не может быть в той ситуации, в которой мы оказались в результате войны, исключительных финансовых победителей. Введение дополнительного налога на прибыль банков может быть оправданным временным шагом, учитывая условия войны ", – объяснял позицию регулятора глава НБУ Андрей Пышный.

Андрей Водяный
верховная радаНБУзаконопроектбанкиналоги
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