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Українським банкам підвищать податок на прибуток до 36%

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 13:18
Українським банкам підвищать податок на прибуток до 36% - Фото
Фото: НБУ

Профільний комітет Верховної Ради змінив законопроєкт про додаткове оподаткування надприбутків банків №9656, запропонувавши тимчасово – на 2024 і 2025 роки – підвищити їм податок на прибуток до 36% без права зарахування збитків минулих періодів. Про це повідомили керівники комітету Данило Гетманцев та Ярослав Железняк.

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Звичайна ставка на прибуток підприємств в Україні становить 18%.

"Після консультацій з НБУ та Мінфіном підготовлена нова версія, щоб уникнути створення нового виду податку. Попередньо таку концепцію погодив і МВФ, але консультації ще будуть тривати до другого читання", – написав Железняк.

Парламент очікує, що законопроєкт додатково принесе в бюджет близько 10 млрд грн на рік.

У кінці серпня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про оподаткування надприбутків банків, яким пропонувалось запровадити 5%-ий податок на чистий процентний дохід додатково до податку на прибуток.

Національний банк підтримав тимчасове підвищення податків для банків, але запропонував інший механізм – збільшення відсоткової ставки податку на прибуток.

"Не може бути в тій ситуації, в якій ми опинилися внаслідок війни, виключних фінансових переможців. Запровадження додаткового податку на прибутки банків може бути виправданим тимчасовим кроком з огляду на умови війни", – пояснював позицію регулятора голова НБУ Андрій Пишний.

Андрій Водяний
Верховна РадазаконопроєктподаткибанкиНБУ
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