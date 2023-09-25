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Прибыль украинских банков достигла рекордных 95 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 10:50
Прибыль украинских банков достигла рекордных 95 млрд грн - Фото
Нацбанк Украины (Фото: Depositphotos)

Прибыль украинских банков в январе-августе 2023 составила 95,1 млрд грн, что в 11,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (8,4 млрд грн). Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Достигнутый показатель рекордно высок за всю историю. До этого самой высокой за восемь месяцев была чистая прибыль банков в довоенном 2021 году – 45,6 млрд грн по сравнению с 32,6 млрд грн в 2020 году и 44,3 млрд грн – в 2019 году.

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В то же время прибыль банков за август этого года сократилась до 11,9 млрд грн с 15,5 млрд грн в июле – это лишь пятый по величине месячный показатель в этом году.

Чистые процентные доходы банков за 8 месяцев 2023 составили 129,3 млрд грн, увеличившись до 8 месяцев прошлого года на 40,8%, чистые комиссионные – 33,4 млрд грн (+14,1%).

По отношению к предыдущему месяцу чистые процентные доходы банков увеличились всего на 1% – до 17,91 млрд грн, а чистые комиссионные – на 2,1%, до 3,92 млрд грн.

Сокращение прибыли в августе во многом связано с ростом отчислений в резервы в 5,3 раза – до 1,62 млрд грн, других операционных расходов на 24,2% – до 1,47 млрд грн, а также налога на прибыль – на 37,8%, до 2,65 млрд грн.

В общей сложности за восемь месяцев этого года отчисления в резервы составили 6,5 млрд грн, тогда как за восемь месяцев прошлого года – 89,4 млрд грн, налог на прибыль – соответственно 17 млрд грн и 3,8 млрд грн.

Наталия Софиенко
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