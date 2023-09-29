НБУ передумал. Сдать копейки и старые банкноты можно будет до конца войны

Национальный банк решил продлить срок обмена монет мелких номиналов и банкнот первого и второго поколения до конца войны. Раньше планировалось, что он закончится уже после 30 сентября, говорится на сайте НБУ.

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Согласно постановлению НБУ №119 от 28 сентября, монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек и банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска можно обменять до конца действия военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его прекращения или отмены.

Монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством с 1 октября 2019 года, монеты 25 копеек – с 1 октября 2020 года. За это время из оборота изъяли 220 млн штук монет, но это лишь малая часть того, сколько их еще остается на руках. По подсчетам НБУ, по состоянию на сегодня в обращении еще остается почти 7,2 млрд монет таких номиналов.

Банкнотами старых образцов тоже больше нельзя расплачиваться, их начали изымать из обращения с 1 октября 2020 года. За это время удалось обменять 400 000 таких банкнот. Еще более 40 млн (1,5% от общего количества всех банкнот в обращении) остаются на руках.

Где можно сдать копейки и старые банкноты

Бесплатный и неограниченный обмен возможен в подразделениях Национального банка:

→ в Киеве: Контрактовая площадь, 2А;

→ в Днепре: ул. Воскресенская, 13;

→ во Львове: ул. Коперника, 4;

→ в Одессе: ул. Ришельевская, 8;

→ в Харькове: Театральная пл., 1;

→ в Хмельницком: ул. Владимирская, 91;

и в отдельных отделениях Ощадбанка, ПриватБанка, Райффайзен Банка, ПУМБ (где именно – нужно смотреть на сайтах этих банков).

Единственное условие для обмена – для разменных монет сумма должна быть кратна 10 копейкам.

Какие деньги остаются в обращении

Сейчас в Украине остаются в обращении монеты номиналом 10 и 50 копеек, а также "белые" монеты номиналом 1, 2, 5, 10 грн. "Желтые" монеты номиналом 1 грн также должны принимать для расчета, но они постепенно выводятся из обращения.

Банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн в обращении постепенно заменяются монетами.

Остальные деньги – 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 грн – остаются в виде банкнот.