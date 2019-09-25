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НБУ разрешил банкам округлять суммы операций с наличными

НБУ разрешил банкам округлять суммы операций с наличными
25.09.2019, 09:24

Причина в изъятии мелких монет

Национальный банк (НБУ) с 25 сентября распространяет на банки право округлять суммы кассовых операций из-за изъятия из обращения мелких монет, сообщает пресс-служба регулятора.

Банки смогут округлять суммы кассовых операций по каждому кассовому документу в соответствии с основаниями, определенными законодательством, и по правилам, установленным пунктом 4 постановления НБУ от 15 марта 2018-го №25 "Об оптимизации обращения монет мелких номиналов". Результаты закругления есть прочими операционными доходами/расходами банка.

Такие нормы содержит постановление НБУ от 24 сентября 2019-го №117 "О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 20 июня 2019-го №82", который вступает в силу с 25 сентября.

  • С 1 октября монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек перестают быть средством платежа. Поэтому все наличные расчеты должны осуществляться банками в суммах, кратных 10 копейкам. Во время безналичных расчетов закругления не будет происходить.
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НБУ копейки округление
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