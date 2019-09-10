В НБУ напомнили, когда запретят рассчитываться мелкими монетами

Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежными средствами с 1 октября, сообщает пресс-служба Национального банка (НБУ).

Мелкие монеты перестанут принимать в магазинах, но их можно будет бесплатно обменять в банковских учреждениях в течение следующих трех лет: до 30 сентября 2020-го - во всех банках, а до 30 сентября 2022 года - в отделениях Нацбанка, Ощадбанка, ПриватБанка и Райффайзен Банка Аваль.

"Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5 копеек, 25 копеек пока останутся в наличном обращении. Ими можно будет расплачиваться. Но те монеты, которые попадут в банки, не будут возвращаться в оборот, и постепенно их будет становиться все меньше", - сообщает регулятор.

Таким образом, в ближайшем будущем монеты будут представлены номиналами 10 и 50 копеек, а также 1, 2, 5 и 10 гривень.