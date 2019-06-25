Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.06.2019, 13:21

Монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек выводятся из обращения - НБУ

Монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек выводятся из обращения - НБУ

Мелкие монеты перестанут быть платежным средством с октября

Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из обращения с 1 октября, сообщил глава Национального банка (НБУ) Яков Смолий на брифинге 25 июня.

Также из обращения будет постепенно выводиться монета номиналом 25 копеек, которая пока останется платежным средством.

Таким образом, в ближайшем будущем монеты будут представлены номиналами 10 и 50 копеек, а также 1, 2, 5 и 10 гривень.

Бесплатно обменять выводимые из оборота монеты можно в течение следующих трех лет:

- в течение первого года - до 30 сентября 2020 включительно - во всех отделениях украинских банков;

- в течение трех лет - до 30 сентября 2022 включительно - в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).

В Нацбанке рассчитывают, что расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку, хранение банкнот и монет теперь снизятся.

Стоимость изготовления монет 1, 2 и 5 копеек значительно превышает их номинальную стоимость. Государство сможет экономить более 90 млн грн в год благодаря уменьшению расходов регулятора на их изготовление и обработки, объясняет глава НБУ.

Также Нацбанк представил банкноту номиналом 1000 грн, которую введут в оборот с 25 октября. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: нацбанк, НБУ, монеты
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 