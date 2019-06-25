Монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек выводятся из обращения - НБУ

Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из обращения с 1 октября, сообщил глава Национального банка (НБУ) Яков Смолий на брифинге 25 июня.

Также из обращения будет постепенно выводиться монета номиналом 25 копеек, которая пока останется платежным средством.

Таким образом, в ближайшем будущем монеты будут представлены номиналами 10 и 50 копеек, а также 1, 2, 5 и 10 гривень.

Бесплатно обменять выводимые из оборота монеты можно в течение следующих трех лет:

- в течение первого года - до 30 сентября 2020 включительно - во всех отделениях украинских банков;

- в течение трех лет - до 30 сентября 2022 включительно - в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).

В Нацбанке рассчитывают, что расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку, хранение банкнот и монет теперь снизятся.

Стоимость изготовления монет 1, 2 и 5 копеек значительно превышает их номинальную стоимость. Государство сможет экономить более 90 млн грн в год благодаря уменьшению расходов регулятора на их изготовление и обработки, объясняет глава НБУ.

Также Нацбанк представил банкноту номиналом 1000 грн, которую введут в оборот с 25 октября.