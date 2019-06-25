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25.06.2019, 12:40

Нацбанк вводит в оборот 1000-гривневую банкноту: фото

Нацбанк вводит в оборот 1000-гривневую банкноту: фото

В НБУ представили новую банкноту номиналом 1000 гривень

Национальный банк (НБУ) с 25 октября вводит в оборот новую банкноту номиналом 1000 гривень, сообщил глава НБУ Яков Смолий во время брифинга 25 июня.

Последний раз Нацбанк вводил в оборот новый номинал 13 лет назад - в 2006 году. Это была банкнота в 500 гривень.

"С тех пор многое изменилось. Возросли доходы украинцев, среднемесячная заработная плата в Украине за это время выросла почти в десять раз. Сейчас для получения среднемесячной заработной платы необходимо уже не менее 20 банкнот. Как следствие, стало больше денег в кошельках - объем наличных в обращении вырос более чем в пять раз - до почти 380 млрд грн", - пояснил Смолий.

Также он отметил, что изменилась и структура банкнот в обращении. Сейчас более 55% из них по сумме приходится на банкноты номиналом 500 гривень, и еще треть - на банкноты номиналом 200 гривень. Учитывая мировой опыт, такое приближение до 50% может свидетельствовать о необходимости введения высшего номинала, отмечают в НБУ.

"После появления в обращении банкноты номиналом 1000 гривен среднемесячная заработная плата будет размениваться девятью банкнотами высокого номинала, и это будет гораздо удобнее, чем сейчас", - подчеркнул Смолий.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского. На обратной стороне - здание Президиума Национальной академии наук Украины.

Внешне 1000-гривневая банкнота заметно отличается от банкнот других номиналов. Размер новой банкноты составляет 75х160 мм. Основной цвет - голубой.

"Новая банкнота соединила в себе передовые технологии дизайна и защиты, - отметил Яков Смолий. - По дизайну эта банкнота наследует банкноты нового модернизированного поколения гривни - обновленные 20 100 и 500 грн".

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Теги: НБУ, банкнота
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