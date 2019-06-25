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25.06.2019, 13:09

В НБУ рассказали, когда введут в оборот монеты 5 и 10 грн

В НБУ рассказали, когда введут в оборот монеты 5 и 10 грн

Пятигривневые монеты появятся в обороте в этом году, а десятигривневые - в 2020 году

Национальный банк Украины (НБУ) введет в оборот новые монеты номиналом 5 грн уже в этом году, а 10 грн - в 2020-м. Об этом сообщил председатель правления Нацбанка Яков Смолий на брифинге, посвященном оптимизации банкнотно-монетного рынка Украины, передает корреспондент LIGA.net.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Нацбанк планирует отчеканить 80 млн монет в 1 и 2 грн и по 100 млн штук – 5 и 10 грн. Ожидается, что этот шаг поможет регулятору сэкономить до 1 млрд грн на печать банкнот. 

В январе в НБУ заявляли, что пока не готовы выпускать монету в 10 грн.

Монеты номиналом 1 и 2 грн ввели в оборот в апреле 2018 года.

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Теги: НБУ, монета 5 грн, монета 10 грн
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