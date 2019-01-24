НБУ рассказал, сколько в этом году отчеканит монет в 5 и 10 грн

Национальный банк Украина планирует в этом году отчеканить 80 млн монет в 1 и 2 грн и по 100 млн штук – 5 и 10 грн. Об это сообщил глава НБУ Яков Смолий в интервью газете Сегодня.

НБУ в следующем году продолжит чеканить монеты, только объемы будут меняться, добавил он

Реклама

Смолий напомним, что НБУ в прошлом году ввел в обиход монеты номиналом в 1 и 2 грн. Монеты в 5 и 10 грн, по его словам, планируется ввести в 2019-2020 годах. "О конкретных сроках введения их в обращение мы обязательно сообщим заранее", - отметил глава НБУ.

Реклама

Замена банкнот мелких номиналов монетами позволит сэкономить около 1 млрд грн на изготовлении и инкассации денег, подчеркнул Смолий.

Напомним, НБУ ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 грн в конце января 2018 года.

Ожидается, что моенты постепенно заменят бумажные банкноты такого же номинала.