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17.01.2019, 12:20

НБУ пока не готов выпускать монеты в 5 и 10 грн

НБУ пока не готов выпускать монеты в 5 и 10 грн

В Нацбанке рассказали о возможных сроках выпуска новых гривневых монет

Нацбанк не планирует замену в 2019 году бумажных банкнот номиналом 10 гривень монетным эквивалентом. Об этом на брифинге 16 января заявил глава НБУ Яков Смолий, сообщает корреспондент LIGA.net.

"По поводу монеты в пять гривень мы пока не готовы сказать, будет ли ее введение в обращение в этом году, десять гривень - точно нет, но это возможно в следующие периоды", - сказал Смолий.

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Нацбанк планирует ввести в обращение монеты номиналом 5 и 10 грн в течение 2019-2020 годов.

Ожидается, что этот шаг поможет регулятору сэкономить до 1 млрд грн на печать банкнот.

Монеты номиналом 1 и 2 грн ввели в оборот в апреле 2018 года.

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Теги: НБУ, гривневые монеты, монеты 5 и 10 грн
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