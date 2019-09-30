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С 1 октября в магазинах перестанут принимать мелкие монеты

С 1 октября в магазинах перестанут принимать мелкие монеты
30.09.2019, 13:12

Монеты номиналом 1-5 копеек начнут изымать из оборота

Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине с 1 октября, согласно постановлению Национального банка от 20 июня 2019 №82.

Эти монеты не будут принимать во время расчетов за товары и услуги, а Национальных банк (НБУ) начнет изымать их из наличного оборота.

В течение трех лет обменять 1-5 копеек на монеты других номиналов можно бесплатно и без огрничений в банках и в НБУ.

Кроме монет номиналом 1, 2 и 5 копеек, с 1 октября из наличного оборота также будут постепенно изымать монеты номиналом 25 копеек. Ими пока можно будет рассчитываться в магазинах, но те монеты, которые будут попадать в банки, не будут возвращаться в оборот.

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