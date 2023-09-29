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НБУ передумав. Здати копійки й старі банкноти можна буде до кінця війни

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 10:32
НБУ передумав. Здати копійки й старі банкноти можна буде до кінця війни - Фото
Фото: НБУ

Національний банк вирішив продовжити термін обміну монет дрібних номіналів та банкнот першого і другого покоління до кінця війни. Раніше планувалось, що він закінчиться вже після 30 вересня, йдеться на сайті НБУ.

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Згідно з постановою НБУ №119 від 28 вересня, монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок і банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску можна обміняти до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців (90 днів) після його припинення або скасування.

Монети 1, 2 та 5 копійок перестали бути платіжним засобом з 1 жовтня 2019 року, монети 25 копійок – з 1 жовтня 2020 року. За цей час з обігу вилучили 220 млн штук монет, але це лише мала частина від того, скільки їх ще залишається на руках. За підрахунками НБУ, на сьогодні в обігу ще залишається майже 7,2 млрд монет таких номіналів.

Банкнотами старих зразків теж більше не можна розплачуватися, їх почали вилучати з обігу з 1 жовтня 2020 року. За цей час вдалося обміняти 400 000 таких банкнот. Ще понад 40 млн (1,5% від загальної кількості усіх банкнот в обігу) залишаються на руках.

Де можна здати копійки та старі банкноти

Безкоштовний і необмежений обмін можливий у підрозділах Національного банку:

→ у Києві: Контрактова площа, 2А;
→ у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;
→ у Львові: вул. Коперника, 4;
→ в Одесі: вул. Рішельєвська, 8;
→ у Харкові: Театральна пл., 1;
→ у Хмельницькому: вул. Володимирська, 91;

і в окремих відділеннях Ощадбанку, ПриватБанку, Райффайзен Банку, ПУМБ (де саме – треба дивитися на сайтах цих банків).

Єдина умова для обміну – для розмінних монет сума має бути кратна 10 копійкам.

Які гроші залишаються в обігу

Зараз в Україні залишаються в обігу монети номіналом 10 і 50 копійок, а також "білі" монети номіналом 1, 2, 5, 10 грн. "Жовті" монети номіналом 1 грн також повинні приймати для розрахунку, але вони поступово виводяться з обігу.

Банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 грн в обігу поступово замінюються монетами.

Решта грошей – 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 грн – залишаються у вигляді банкнот.

Андрій Водяний
НБУгривнямонетибанкноти
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