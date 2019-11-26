Новые банкноты. Как изменятся 50 и 200 грн: фото

Национальный банк Украины обновил дизайн банкнот номиналом 50 и 200 грн. Их внешний вид был неизменным с 2004 и 2007 года соответственно.

Как сообщил НБУ на своей странице в Facebook, по дизайну новые банкноты похожи на купюры нового поколения номиналами в 20, 100, 500 и 1000 грн. "Они содержат основные изображения банкнот 50 и 200 гривень предыдущих образцов, имеют аналогичные размеры и подобную цветовую гамму", - уточнили в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что обновленные банкноты имеют улучшенную защиту. В частности, была улучшена рельефность элементов печати, в том числе элемента для людей с недостатками зрения. Также изменена и усовершенствована ультрафиолетовая и инфракрасная защита.

Вот как будут выглядеть банкноты в 2019 году (фото - НБУ):

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Сегодня в НБУ назвал и дату введения в обращение монет номиналом 5 и 10 грн.

НБУ назвал дату введения в обращение монет номиналом 5 и 10 грн. 25 октября в наличное обращение была введена новая банкнота номиналом 1000 грн.

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