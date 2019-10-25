Впервые за 13 лет. НБУ вводит в обращение новую банкноту

Сегодня, 25 октября, Национальный банк Украины вводит в наличное обращение новую банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"С сегодняшнего дня банки смогут получить ее в Национальном банке и выдавать своим клиентам. Эта банкнота теперь является действительным платежным средством на территории Украины, ею можно свободно рассчитаться в торговой сети или сделать взнос на вклад в банке", - сказал председатель Нацбанка Яков Смолий.

Презентация купюры состоялась в июне. Внешне 1000-гривневая банкнота заметно отличается от банкнот других номиналов. Размер новой банкноты составляет 75х160 мм. Основной цвет - голубой.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского. На обратной стороне - здание Президиума Национальной академии наук Украины.

Яков Смолий презентует 1000-гривневую купюру (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net) Яков Смолий презентует 1000-гривневую купюру (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Последний раз Нацбанк вводил в оборот новый номинал 13 лет назад - в 2006 году. Это была 500-гривневая банкнота.