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26.06.2019, 09:16

НБУ развеял мифы о новой 1000-гривневой банкноте

НБУ развеял мифы о новой 1000-гривневой банкноте

В НБУ заверили, что выпуск новой банкноты не спровоцирует ни инфляцию, ни девальвацию нацвалюты

В Национальном банке (НБУ) заверили, что введение в оборот банкноты номиналом 1000 гривень не отразится на курсе национальной валюты и не приведет к росту цен. Эти утверждения в НБУ назвали мифами.

Как говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, выпуск 1000-гривневой банкноты действительно связан со снижением покупательной способности нацвалюты. Но это не причина, а следствие.

"Введение банкноты высшего номинала является следствием экономических тенденций предыдущих лет. На этот раз - более чем десятилетия, ведь последний раз банкнота самого высокого номинала (500 грн) вводилась 13 лет назад. С тех пор доходы населения существенно выросли (скажем, среднемесячная зарплата выросла почти в 10 раз, по данным Госстата)", - поясняют в НБУ.

В связи с ростом номинальных и реальных доходов граждан и снижением покупательной способности гривни за эти годы введение банкноты высокого номинала должно облегчить наличные расчеты.

В Нацбанке также подчеркнули, что 1000-гривневая банкнота никак не связана с уровнем стоимости гривни по отношению к другим валютам.

"Обменный курс гривни определяется не номинальным рядом банкнот и монет, а предложением иностранной валюты и спросом на нее на валютном рынке. Параллели между девальвацией гривны и появлением нового высокого номинала гривны безосновательны", - говорится в заявлении.

Также выпуск банкнот нового номинала не является так называемым "запуском печатного станка", и количество денег в экономике после введения 1000-гривневой купюры не увеличится. Просто они постепенно заменят в обороте часть банкнот номиналом 500, 200 и 100 гривень.

"В современном мире эмиссия гривни осуществляется уже только в безналичной форме. Эмитировать гривню НБУ может только при покупке валюты при осуществлении валютных интервенций на межбанковском рынке, предоставление кредитов рефинансирования или покупки ценных бумаг", - уточнили в пресс-службе регулятора.

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Теги: НБУ, банкнота, Тысяча гривень
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