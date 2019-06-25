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25.06.2019, 17:40

Секрет на 1000 гривень! Что надо знать о новой купюре

Секрет на 1000 гривень! Что надо знать о новой купюре

Осенью Нацбанк выпустит банкноту в тысячу гривень, мелкие номиналы постепенно исчезнут. Что означает решение регулятора?

С октября украинцы смогут рассчитываться новой купюрой в 1000 гривень с портретом академика Владимира Вернадского.

Это не последнее денежное новшество – НБУ намерен значительно сократить привычный банкнотно-монетный ряд. Регулятор планирует изъять из обращения почти всю мелочь (кроме 10 и 50 копеек) и купюры от одной до десяти гривень – в ближайшие годы их полностью заменят монетами.

Таким образом Нацбанк реагирует на новые реалии украинской экономики, которая пережила скачок инфляции и серьезную девальвацию в 2014-2016 годах, отмечают опрошенные LIGA.net экономисты.

Что останется от гривни в новых условиях?

Вернадский и дизайн

Банкнота в 1000 грн вводится в обращение с 25 октября. Купюра будет выполнена в том же стиле, что и обновленные 20, 100 и 500 грн, отметил на презентации во вторник глава Нацбанка Яков Смолий.

В ближайшее время НБУ планирует выпустить новые купюры номиналом 50 и 200 грн.

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Копеек больше не будет. 1 октября статус платежного средства утратят самые мелкие монеты – 1,2 и 5 копеек, а также прекратится чеканка 25 копеек.

Мелочь можно будет обменять на более крупные деньги в течение трех лет: в первый год в отделениях всех украинских банков, до конца сентября 2022 года – только в НБУ и его региональных подразделениях или в уполномоченных регулятором банках. Сейчас это Ощадбанк, Приват и Райффайзен Банк Аваль.

НБУ рассчитывает экономить 90 млн грн в год за счет отказа от чеканки 1, 2 и 5-копеечных монет.

На лицевой стороне тысячи – известный ученый, первый президент Украинской академии наук Владимир Вернадский, на обратной стороне – здание Президиума НАНУ.

При выборе Нацбанк советовался с Академией наук и Министерством образования, рассказал на брифинге глава департамента денежного обращения регулятора Виктор Зайвенко.

Окончательное решение принимало правление НБУ, уточнил он в комментарии LIGA.netБыла ли альтернатива?

Фото: НБУ

"У нас было достаточно много вариантов: Александр Довженко, Николай Костомаров, Павло Скоропадский, Данило Галицкий, Петро Конашевич-Сагайдачный, – отметил Зайвенко. – Выбор в пользу Вернадского обусловлен, в частности тем, что наш банкнотный ряд украшен портретами многих выдающихся украинцев, но ученых среди них до сих пор не было".

В НБУ не разглашают объемы тиража и себестоимость печати: новую купюру будут печатать в зависимости от спроса банков и розничных торговцев, объяснил Смолий.

Решение о выпуске тысячи правление НБУ приняло год назад, уточнил LIGA.net Зайвенко. Все это время регулятор потратил на разработку дизайна и системы защиты новой купюры, добавил Смолий.

Почему сейчас

Крупнейшая на данный момент гривневая купюра номиналом 500 грн была выпущена еще в 2006 году. С тех пор средняя зарплата в Украине выросла в 10 раз, объем денежной массы – в пять раз, отметил на брифинге глава НБУ.

"Необходимость выпуска тысячной купюры возникла довольно давно, – сказал Смолий. - Сейчас для получения среднемесячной зарплаты необходимо не менее двадцати банкнот, с появлением тысячи достаточно будет девяти купюр".

По данным НБУ, 55% всех банкнот в обращении приходится на купюры 500 грн, еще треть – на 200 грн. Согласно практике других центробанков, такая структура – это достаточное условие для ввода банкноты более крупного номинала, пояснил глава Нацбанка.

Тысячу можно считать отображением инфляции и девальвации гривни, которые украинская экономика переживала в 2008-09 и 2014-2015 годах, считает финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

"С сентября 2006 года, когда была выпущена банкнота в 500 грн, цены выросли на 402%, средняя зарплата – на 845%, – отмечает он. – Возможно, регулятор оттягивал введение тысячи, опасаясь фиксировать снижение покупательной способности гривни, которое произошло за последние два кризиса".

В 1996 году, когда гривня заменила собой купоно-карбованцы, крупнейшей купюрой были 100 грн. Их покупательная способность на тот момент соответствует 1600 грн сейчас, 200 грн в 2001-м можно сопоставить с 1000 грн в 2015 году, отмечает глава аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

"Я не вижу в этом большого события, – добавляет директор Института общественно-экономических исследований Ярослав Жалило. – Мы видим технический процесс адаптации денежной единицы к новой макроэкономической реальности".

Без копеек, но с монетами

Какой гривня будет дальше и что останется от привычного набора монет и банкнот?

В планах НБУ – сократить денежный ряд с 17 до 12 позиций. К 2022 году регулятор планирует оставить в обращении по шесть монет и шесть банкнот. Полностью исчезнут копейки: 1, 2, 5 и 25 коп, а также бумажные 1, 2, 5 и 10 грн – их заменят монетами аналогичных номиналов. Монета в 5 грн выйдет до конца 2019 года, 10 грн – в 2020-м, рассказал Смолий. 

"Мы специально решили изъять из оборота одну и две копейки, – заявил он. – Теперь их не спутаешь с монетами в одну и две гривни".

Будет ли регулятор выпускать купюры более крупных номиналов? Учитывая развитие безналичных платежей, в этом нет большой необходимости, считает Жалило. С другой стороны, выпуск тысячи сам по себе противоречит заявлениям НБУ о планах развивать безналичные платежи, отмечает исполнительный директор CASE-Украина Дмитрий Боярчук.

"В этом решении нет особого посыла, но Нацбанк таким образом признает, что наличные остаются очень важным элементом нашей экономики", – поясняет он.

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Теги: НБУ, Тысяча гривень
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