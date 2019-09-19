НБУ выпустит 5 миллионов банкнот номиналом 1000 гривень

Национальный банк планирует выпустить 5 млн банкнот номиналом 1000 грн, и в дальнейшем печатать их в зависимости от заказов банков и потребности. Об этом сообщил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передает Укринформ.

"Мы планируем его (выпуск банкнот номиналом 1000 грн - Ред.) осуществить в объеме 5 млн штук. Это первый выпуск. Дальше он будет осуществляться по мере поступлений заказов от банков и потребностей экономики", - сказал он.

По его словам, на сегодня в обращении находится 140 млн штук монет номиналом 1 грн, и почти 124 млн штук - номиналом 2 грн.

В 2018 году НБУ изготовил 140 млн монет номиналом 1 грн и 145 млн штук монет номиналом 2 грн.

В конце июня НБУ впервые за 13 лет ввел в оборот новую банкноту – номиналом 100 грн (фото банкноты здесь >>>).

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