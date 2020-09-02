С 1 октября монетами 25 копеек нельзя будет расплачиваться – НБУ
С 1 октября монеты номиналом 25 копеек перестают быть платежным средством при осуществлении наличных расчетов. Об этом во время брифинга заявил заместитель главы Национального банка Алексей Шабан.
Это означает, что с 1 октября монетами номиналом 25 копеек нельзя будет оплачивать товары или услуги, но эти монеты после 1 октября можно будет сдавать в банки и обменивать на банкноты и другие монеты еще три года, отметил Шабан.
Кроме того, НБУ будет изымать из обращения банкноты номиналом 1 и 2 гривны, которые печатались до 2003 года. "Таких банкнот сейчас меньше 2% от общего количества, ими не очень активно пользуются и поэтому мы считаем, что украинцы не особенно почувствуют неудобства от этого решения", – сказал Шабан.
Также, он отметил, что регулятор будет активно выводить из обращения монету гривну желтого цвета, которую выпускали до 2018 года. "Они остаются платежным средством, но не будут возвращаться в обращение НБУ",– отметил Шабан.
"Мы идём к тому, чтобы сократить номинальный ряд гривны до 12 номиналов: шесть монет и шесть банкнот. Сейчас у нас 17 номиналов", – сказал Шабан.
В НБУ уточнили, что после 1 октября банкноты и монеты, которые потеряют статус платежного средства можно будет в течение года обменять на другие номиналы во всех украинских банках. После 30 сентября 2021 года это можно будет обменять только в НБУ и уполномоченных банках: Ощадбанк, Приват, Райффазенбанк, ПУМБ.
- В конце 2018 года НБУ ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 грн, с сентября 2019 года разрешил банкам округлять суммы кассовых операций в связи с началом кампании по изъятию из обращения мелких монет.
- С 25 октября прошлого года Нацбанк ввел в обращение банкноту самого высокого номинала - 1000 грн, в конце ноября обновил дизайн банкнот номиналом 50 и 200 грн.
- В декабре 2019 года НБУ ввел в обращение монету номиналом 5 грн.
- В апреле 2020 года НБУ запустил в обращение новую монету в 10 грн.
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