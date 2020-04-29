НБУ запускает в обращение новую монету в 10 грн: видео

Национальный банк Украины (НБУ) с 3 июня вводит в оборот новую монету номиналом 10 гривень. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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"Это - часть комплексного решения по оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривни, которая продолжается с 2014 года. Его цель - обеспечить в Украине надежные и защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства", - говорится в сообщении.

В НБУ добавляют, что введение в оборот новых оборотных монет номиналом 10 гривен завершит этот процесс.

В Нацбанке отмечают, что специально обменивать банкноты 10 грн на монеты не нужно, купюры останутся в обращении. При этом, постепенно - в результате естественного износа - банкноты заменят монетами.

В НБУ напоминают, что в результате комплексных изменений номинальный ряд гривни сократится до 12 номиналов. В нем останется шесть номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривень) и шесть номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривень).

В конце 2018 года НБУ ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 грн, с сентября 2019 года разрешил банкам округлять суммы кассовых операций в связи с началом кампании по изъятию из обращения мелких монет.

С 25 октября прошлого года Нацбанк ввел в обращение банкноту самого высокого номинала - 1000 грн, в конце ноября обновил дизайн банкнот номиналом 50 и 200 грн.

В декабре 2019 года НБУ ввел в обращение монету номиналом 5 грн.

По данным НБУ, на 1 апреля в обращении находилось новых монет номиналами 1 грн - более 195 млн шт., 2 грн - почти 190 млн шт., 5 грн - более 7 млн шт. Со временем количество оборотных монет в обращении будет увеличиваться в зависимости от потребностей экономики, отмечают в Нацбанке.