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Банки вернулись к наращиванию проблемных кредитов — НБУ

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 18:12
Банки вернулись к наращиванию проблемных кредитов — НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 августа 2023 года составила 39,3%, что на 0,3 п.п. выше показателя на 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.  

Предыдущие два месяца доля NPL в украинских банках сокращалась.  

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Объем неработающих кредитов за месяц вырос на 5 млрд грн преимущественно за счет государственных банков. 

Объем предоставленных банками кредитов вырос на 4 млрд грн.

Национальный банк до конца года проводит оценку устойчивости банков и банковской системы, по результатам которой отдельным банкам, вероятно, придется отразить дополнительные потери от кредитного риска.

Всего в банковской системе накопилось 430,3 млрд грн проблемных кредитов.

До полномасштабного вторжения России в Украину доля неработающих кредитов в украинских банках стало сокращаться с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках стабильно увеличивался.

Читайте также: Почти каждый третий кредит в Украине просрочен, однако банки не спешат идти в суд

Роман Брыль
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