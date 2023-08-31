Банки вернулись к наращиванию проблемных кредитов — НБУ

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 августа 2023 года составила 39,3%, что на 0,3 п.п. выше показателя на 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Предыдущие два месяца доля NPL в украинских банках сокращалась.

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Объем неработающих кредитов за месяц вырос на 5 млрд грн преимущественно за счет государственных банков.

Объем предоставленных банками кредитов вырос на 4 млрд грн.

Национальный банк до конца года проводит оценку устойчивости банков и банковской системы, по результатам которой отдельным банкам, вероятно, придется отразить дополнительные потери от кредитного риска.

Всего в банковской системе накопилось 430,3 млрд грн проблемных кредитов.

До полномасштабного вторжения России в Украину доля неработающих кредитов в украинских банках стало сокращаться с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках стабильно увеличивался.

8 февраля 2023 года НБУ сообщил, что банки увеличили проблемные кредиты на 87 млрд грн за военный 2022 год.

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