Банки повернулися до нарощування проблемних кредитів — НБУ

Частка неактивних кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 серпня 2023 року становила 39,3%, що на 0,3 в.п. вище за показник на 1 липня. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Попередні два місяці частка NPL в українських банках скорочувалася.

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Обсяг непрацюючих кредитів за місяць зріс на 5 млрд грн переважно за рахунок державних банків.

Обсяг наданих банками кредитів зріс на 4 млрд грн.

Національний банк до кінця року проводить оцінку стійкості банків та банківської системи, за результатами якої окремим банкам, ймовірно, доведеться відобразити додаткові втрати від кредитного ризику.

Загалом у банківській системі накопичилося 430,3 млрд грн проблемних кредитів.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках почала скорочуватися з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках стабільно збільшувався.

8 лютого 2023 року НБУ повідомив, що банки збільшили проблемні кредити на 87 млрд грн за воєнний 2022 рік.

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