RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Банки повернулися до нарощування проблемних кредитів — НБУ

Этот материал также доступен на русском
31.08.2023, 18:12
Банки повернулися до нарощування проблемних кредитів — НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Частка неактивних кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 серпня 2023 року становила 39,3%, що на 0,3 в.п. вище за показник на 1 липня. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Попередні два місяці частка NPL в українських банках скорочувалася.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Обсяг непрацюючих кредитів за місяць зріс на 5 млрд грн переважно за рахунок державних банків.

Обсяг наданих банками кредитів зріс на 4 млрд грн.

Національний банк до кінця року проводить оцінку стійкості банків та банківської системи, за результатами якої окремим банкам, ймовірно, доведеться відобразити додаткові втрати від кредитного ризику.

Загалом у банківській системі накопичилося 430,3 млрд грн проблемних кредитів.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках почала скорочуватися з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках стабільно збільшувався.

Читайте також: Майже кожен третій кредит в Україні є простроченим, проте банки не поспішають йти до суду

Роман Бриль
банківська системаНБУNPLнепрацюючі кредитиукраїнські банкипроблемні кредити
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 