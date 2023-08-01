Частка проблемних кредитів в українських банках падає другий місяць поспіль

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України станом на 1 липня скоротилася другий місяць поспіль – до 38,9% проти 39,1% на 1 червня. Про це повідомляється в статистиці Національного банку.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Червневе скорочення пов'язане з кращою якістю нових кредитів, що переважно надаються в межах державних програм, та списанням непрацюючих роздрібних кредитів, пояснив регулятор.

Читайте також Як погасити проблемний кредит. Варіанти реструктуризації для фізосіб

Поточний обсяг непрацюючих кредитів становить 425 млрд грн. Це на 7 млрд грн нижче показника на початок 2023 року, але через скорочення кредитного портфеля відсотковий показник збільшився на 0,8 в.п.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року – з 55 до 27% станом на 1 березня 2022 року, а кредитний портфель – збільшувався. З початку російського вторгнення частка NPL почала зростати, і ця тенденція змінилася тільки у 2023 році.

8 лютого 2023 року НБУ повідомив, що банки збільшили проблемні кредити на 87 млрд грн за воєнний 2022 рік.

Читайте також: Майже кожен третій кредит в Україні є простроченим, проте банки не поспішають йти до суду