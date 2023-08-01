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Частка проблемних кредитів в українських банках падає другий місяць поспіль

Этот материал также доступен на русском
01.08.2023, 15:28
Частка проблемних кредитів в українських банках падає другий місяць поспіль - Фото
Фото: depositphotos.com

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України станом на 1 липня скоротилася другий місяць поспіль – до 38,9% проти 39,1% на 1 червня. Про це повідомляється в статистиці Національного банку.

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Червневе скорочення пов'язане з кращою якістю нових кредитів, що переважно надаються в межах державних програм, та списанням непрацюючих роздрібних кредитів, пояснив регулятор.

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Поточний обсяг непрацюючих кредитів становить 425 млрд грн. Це на 7 млрд грн нижче показника на початок 2023 року, але через скорочення кредитного портфеля відсотковий показник збільшився на 0,8 в.п.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року – з 55 до 27% станом на 1 березня 2022 року, а кредитний портфель – збільшувався. З початку російського вторгнення частка NPL почала зростати, і ця тенденція змінилася тільки у 2023 році.

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Андрій Водяний

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