Доля проблемных кредитов в украинских банках падает второй месяц подряд

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины на 1 июля сократилась второй месяц подряд – до 38,9% по сравнению с 39,1% на 1 июня. Об этом сообщается в статистике Национального банка.

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Июньское сокращение связано с более высоким качеством новых кредитов, которые сейчас преимущественно выдают в рамках государственных программ, и списанием неработающих розничных кредитов, пояснил регулятор.

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Текущий объем неработающих кредитов составляет 425 млрд грн. Это на 7 млрд грн ниже показателя на начало 2023 года, но из-за сокращения кредитного портфеля процентный показатель увеличился на 0,8 п.п.

До полномасштабного вторжения России в Украину доля неработающих кредитов в украинских банках стабильно сокращалась с 2018 г. – с 55 до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года, а кредитный портфель – увеличивался. С начала российского вторжения доля NPL начала расти, и эта тенденция изменилась только в 2023 году.

8 февраля 2023 года НБУ сообщил, что банки увеличили проблемные кредиты на 87 млрд грн за военный 2022 год.

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