Как погасить проблемный кредит. Варианты реструктуризации для физлиц

Наибольший объем неработающих кредитов (NPL) физлиц сосредоточен в Сенс Банке, ПриватБанке и ПУМБ.

Кредитные каникулы, которые в начале войны ввели банки для физических лиц по всем кредитным картам, дали стимул украинцам активнее использовать кредитные средства. Активнее собственных.

В этот период клиенты банков имели право не вносить обязательный минимальный платеж, а банки не штрафовали за просроченные платежи.

Дальнейший возврат обязательств по уплате по кредитам до предвоенного состояния с июля 2022 года для большинства клиентов банков стал ударом. Многие из них в то время находились в даже худшем положении, чем в начале войны. Платить финучреждениям реально были не в состоянии. В настоящее время финансовое положение большинства банковских заемщиков продолжает оставаться сложным.

В целом с февраля 2022 года, как рассказали LIGA.net в Нацбанке, в неработающие мигрировало около 20% розничных кредитов.

Кому сколько должны

Наибольший портфель кредитов физлиц в своем активе имеет государственный ПриватБанк – 66,25 млрд грн. Однако по доле NPL – 9,06 млрд грн – он далеко не в лидерах. Самая сложная ситуация выглядит в Сенс Банке (до 1 декабря 2022 года – "Альфа-Банк") Михаила Фридмана и Петра Авена, который государство планирует национализировать. Кредитный портфель физлиц банка – 26,64 млрд грн, более чем на половину – 14,72 млрд грн – состоит из NPL.

В целом портфель кредитов, выданных банками физлицам, составляет 223,54 млрд грн. Из него – 69,7 млрд грн (31,18%) NPL. В преддверии полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины доля NPL кредитного портфеля физлиц – 256,29 млрд грн – составляла лишь 16,86% (43,21 млрд грн).

Банковский оптимизм

Впрочем, на ситуацию с обслуживанием долгов населением и регулятор рынка, и сами финучреждения смотрят с оптимизмом.

"В первом полугодии 2023 года розничный кредитный портфель в банковской системе прекратил падение и зафиксировался на почти стабильном уровне", – говорят в НБУ.

Тенденцию стабилизации и медленного роста Регулятор наблюдает у лидеров рынка с развитыми онлайн-каналами продаж. А главным драйвером розничного кредитования называет кредитные карты.

Само качество розничного портфеля кредитов НБУ также определяет как стабилизированное: "банки признали кредитные убытки и дальнейшего ухудшения не происходит".

Тенденция хоть и медленного, но уменьшения доли NPL, наблюдается с апреля 2023 года. Тогда доля NPL в общем банковском портфеле кредитов физлиц (221,23 млрд грн) составила 32,4% (70,87 млрд грн). Фоном к ней регулятор называет оживление кредитования и положительный тренд работающего портфеля.

"После успешно проведенных большинством банков реструктуризаций в кризисных ІІ и ІІІ кварталах 2022 года розничные клиенты преимущественно качественно обслуживают задолженность. В связи с этим с конца прошлого года доля просроченных кредитов снижается. Параллельно с признанием кредитных рисков, банки повышали требования качества по новым заявками, в частности, больше рассматривали их индивидуально, пересмотрели и повысили уровни отсечения при применении автоматизированных решений, что также способствовало стабилизации качества кредитного портфеля", – говорят в НБУ.

Совокупность таких факторов дает Регулятору основания предполагать, что пик потерь вследствие реализации кредитного риска, который произошел в конце 2022 года, уже пройден. Накопленный запас прочности банковской системы способствует финансовой стабильности и придает оптимизму по подготовке к дальнейшему полноценному возобновлению кредитования.

В то же время, чтобы предотвратить накопление скрытых рисков и убытков на балансах банков, НБУ приступил к оценке устойчивости двадцати крупнейших банков для выяснения реального качества кредитного портфеля и определения потребности в капитале. По результатам оценки некоторым банкам, как ожидается, придется отразить дополнительные потери кредитного риска.

Реструктуризация как выход

Позиция НБУ – максимально стимулировать реструктуризацию проблемных кредитов и защиту наиболее уязвимых категорий заемщиков, по меньшей мере, до конца действия военного положения.

"Работа над анализом проблемных кредитных портфелей, определение их по категориям и вариантам дальнейших сценариев относительно таких кредитов продолжается. Готовятся предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего вопросы финансовой реструктуризации долгов физических и юридических лиц. В процессе подготовки Национальный банк сотрудничает с международными финансовыми организациями и учитывает положения Директив Европейского Союза", – рассказывают в НБУ.

Несмотря на отмену банками "кредитных каникул" в Украине остаются ограничения по начислению банками пени и штрафных санкций за просрочку потребительских кредитов. Они были законодательно закреплены в марте 2022 года. А также ограничения для утраченного/уничтоженного имущества для военнослужащих.

2 июля 2023 года также вступил в силу закон об особенностях начисления процентов по потребительским кредитам во время военного положения и усовершенствования государственного регулирования в сфере финансовых услуг. Он направлен на установление сбалансированного механизма реструктуризации задолженности по потребительским кредитам для определенных социально незащищенных потребителей, оказавшихся в тяжелом финансовом положении из-за войны РФ против Украины.

Обязательной реструктуризации по требованию потребителя или его представителя, согласно этому закону, подлежат не все потребительские кредиты, а только те, которые не обеспечены залогом, и по которым отсутствует действующее решение о взыскании задолженности. При этом местом постоянного проживания потребителя является территория, на которой ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированная РФ территория Украины. А потребитель по состоянию на день вступления в силу Закона и на дату подачи заявления о реструктуризации соответствует ряду критериев.

"Как свидетельствует опыт банковской системы Украины и мировая практика, реструктуризация является одним из самых эффективных инструментов урегулирования проблемных кредитов, а принудительные действия и судебное урегулирование, как правило, приводят к значительным потерям кредиторов и заемщиков", – отмечают в НБУ.

О своей заинтересованности в реструктуризации проблемных долгов говорят LIGA.net и в самих банках.

"Наш банк заинтересован в реструктуризации и получении работающего кредита и совершенно не заинтересован в доведении дела до безнадежной задолженности и потери клиента", – отмечает директор департамента розничного бизнеса ПУМБ Дмитрий Дудник.

Банкир также отмечает, что сами клиенты банка также активно интересуются возможностью реструктуризации кредитной задолженности.

"Это нормальная практика, когда ответственные клиенты, понимая свое финансовое состояние, свои планы на будущее и другие факторы, обращаются в банк с просьбой о реструктуризации. Особенно полезной эта возможность становится в период такой затруднительной ситуации военного времени", – говорит он.

Программы от банков

В государственном Ощадбанке есть стандартизированные решения по реструктуризации. Однако применение определенных опций осуществляется с учетом параметров кредита клиента и причин, вызвавших финансовые затруднения.

"В зависимости от ситуации мы предлагаем лонгацию кредита, отсрочку платежей по телу кредита, снижение процентной ставки на определенный промежуток времени и изменение графика платежей", – рассказывает директор департамента розничного бизнеса Ощадбанка Валерия Малахова.

С начала полномасштабного вторжения РФ Ощадбанк таким образом оформил более 1200 реструктуризаций.

Об индивидуальном подходе к каждому клиенту в вопросе реструктуризации говорят и в ПриватБанке. Там отмечают: "Банк заинтересован как в погашении задолженности, так и в продолжении сотрудничества с лояльными клиентами, поэтому мы подыщем различные условия реструктуризации для клиентов".

Программы реструктуризации ПУМБ включают кредитные каникулы (временное снижение платежей по кредиту), а также рефинансирование кредита (предоставление кредита для погашения задолженности по действующему кредиту).

Они предполагают уменьшение ежемесячного платежа для клиента за счет таких факторов, как продление срока кредита, уменьшение ежемесячной комиссии по кредиту, уменьшение доли тела кредита в ежемесячном платеже по кредитной карте и т.п.

Кроме того, ПУМБ предоставляет возможность досрочно погасить задолженность по реструктуризированному кредиту без комиссии.

Приоритетным инструментом урегулирования проблемной задолженности реструктуризацию называют и в Кредобанке. Для этого в банке был разработан широкий ряд стандартизированных программ реструктуризации, которые предусматривают всевозможные меры реструктуризации – предоставление льготного периода не только по уплате основного долга, но и начисленных процентов, увеличению срока кредитования для уменьшения ежемесячных платежей, переносу просроченной задолженности на будущие периоды в графике.

Одновременно банк практикует применение инструмента рефинансирования и в настоящее время работает над разработкой нового стандартизированного решения для клиентов со значительным сроком просрочки, которые готовы вернуться к сотрудничеству и намерены погасить свою проблемную задолженность во внесудебном процессе. Применение такого инструмента будет предусматривать уплату гарантийного платежа контрагентом в подтверждение своих реструктуризационных намерений и последующее рефинансирование его проблемного кредита в новый финансовый инструмент", – рассказывает директор департамента взыскания проблемной задолженности АО "Кредобанк" Оксана Гавриш.

Вместе с тем банкиры признают, что применение программы реструктуризации – это не гарантия того, что долг будет погашен. Есть контрагенты, которым после применения стандартных программ не удавалось обслуживать кредитную задолженность в срок. В таком случае банки еще отдельно рассматривают индивидуальные потребности и предложения и пытаются вместе с клиентом выйти из долга.

"В то же время бывают ситуации, когда платежные возможности клиента очень низкие, из-за чего уплата тела кредита и процентов могла бы растянуться на большее количество лет, чем по первичному графику. Сумма процентов по кредиту в таких ситуациях может в несколько раз превышать размер кредита. Мы стараемся избегать таких ситуаций, чтобы не "загнать" клиента в кредит, который невозможно выплатить. В таких случаях самым благоразумным решением является сотрудничество с банком в реализации обеспечения и покрытия кредита за счет такой продажи. Чем быстрее это сделать, тем выгоднее для обеих сторон, потому что со временем залог теряет стоимость и все меньше может покрыть долг, так что чем быстрее клиент начнет сотрудничать с банком, тем выгоднее это в первую очередь для клиента", – говорит Оксана Гавриш.

Процедура оформления

Оформить реструктуризацию в банке могут как клиенты, уже имеющие просроченную задолженность по кредитам, так и не имеющие ее клиенты. В основном оформление происходит онлайн.

"При оформлении реструктуризации банк не требует никаких дополнительных документов. Все можно сделать за несколько кликов в мобильном приложении ПУМБ Online", – говорит Дмитрий Дудник.

В ПриватБанке советуют клиентам, желающим оформить реструктуризацию, обращаться на горячую линию банка или к специалистам для получения информации об их задолженности.

"Клиент имеет возможность обратиться в Кредобанк любым удобным для него способом, после такой коммуникации все возможные способы подачи документов и подписания реструктуризационных договоров оговариваются индивидуально", – рассказывает Оксана Гавриш.

В банке также разработан дистанционный канал подписания дополнительного соглашения к кредитному договору при внесении изменений в условия кредитования по бланковым кредитам.

Более сложной выглядит процедура оформления реструктуризации в Ощадбанке.

"С целью реструктуризации клиент может лично обратиться в отделение, где оформлялся кредит. Если именно в это отделение он/она обратиться не может, то можно посетить ближайшее отделение. Если клиент находится за границей или не имеет возможности лично обратиться в отделение Ощада по другим причинам, можно самостоятельно распечатать и заполнить заявление по образцу, размещенному на официальном сайте банка, и отправить его. После этого менеджер Ощадбанка перезвонит для уточнения параметров реструктуризации задолженности и согласования дальнейших действий по ее оформлению", – рассказывает Валерия Малахова.

Вместе с этим представители банков и сами обзванивают своих клиентов, имеющих проблемную задолженность, присылают им всеми возможными способами уведомления для определения их финансового состояния и с предложениями по реструктуризации.

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