НБУ доказал законность закрытия перестраховочной компании. Суды длились почти три года
Кассационный административный суд в составе Верховного суда 31 июля подтвердил правомерность решений Национального банка об аннулировании лицензий ЧАО "ПО "Европолис" и исключении его из Госреестра финансовых учреждений. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Верховный суд оставил без изменений решения судов низших инстанций, подтвердив, что "ПО "Европолис" нарушало обязательные нормативы платежеспособности и рискованности операций.
"Верховный суд подтвердил, что Национальный банк действовал в соответствии с законодательством, надзирая за соблюдением страховщиками и перестраховщиками законодательных требований", – отметил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.
Постановление Верховного суда вступило в законную силу, является окончательным и обжалованию не подлежит.
НБУ 14 ноября 2022 года применил к ЧАО "ПО "Европолис" меру воздействия в виде отзыва (аннулирования) лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. Учитывая это, комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг Нацбанка 25 ноября 2022 года исключил указанное общество из Государственного реестра финансовых учреждений.
Частное акционерное общество "Перестраховочное общество "Европолис" зарегистрировано в Киеве в 1998 году. Основным видом деятельности является "другие виды страхования, кроме страхования жизни". Конечный бенефициар – Марина Завгородняя.
