НБУ довів законність закриття перестрахової компанії. Суди тривали майже три роки

Верховний суд визнав законність анулювання ліцензій ПрАТ "ПТ "Європоліс" і вилучення його з Держреєстру фінансових установ

Фото: Depositphotos

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду 31 липня підтвердив правомірність рішень Національного банку про анулювання ліцензій ПрАТ "ПТ "Європоліс" і вилучення його з Держреєстру фінансових установ. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Верховний суд залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій, підтвердивши, що "ПТ "Європоліс" порушувало обов'язкові нормативи платоспроможності та ризиковості операцій.

"Верховний суд підтвердив, що Національний банк діяв відповідно до законодавства, наглядаючи за дотриманням страховиками та перестраховиками законодавчих вимог", – зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Постанова Верховного суду набрала законної сили, є остаточною й оскарженню не підлягає.

НБУ 14 листопада 2022 року застосував до ПрАТ "ПТ "Європоліс" захід впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Враховуючи це, комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Нацбанку 25 листопада 2022 року вилучив зазначене товариство з Державного реєстру фінансових установ.

Приватне акціонерне товариство "Перестрахувальне товариство "Європоліс" зареєстровано у Києві в 1998 році. Основним видом діяльності є "інші види страхування, крім страхування життя". Кінцевий бенефіціар – Марина Завгородня.