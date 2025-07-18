НБУ закрив одну з найстаріших страхових компаній України

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Національний банк 17 липня відкликав ліцензію у страхової компанії "Кредо" через непрозору структуру власності. Про це повідомила пресслужба НБУ.

У Кредо майже два десятки співвласників з частками від 0,7% до 10%. Такий спосіб використовують фінустанови, щоб уникнути погодження регулятора, пояснювали в НБУ.

Рішення ухвалено на основі закону України "Про страхування" та набуло чинності 17 липня 2025 року – в день його оприлюднення.

Компанія втратила можливість укладати нові страхові договори або продовжувати чинні.

НБУ призначив тимчасову адміністрацію, яка повинна буде розрахуватися за зобов'язаннями СК "Кредо". Попереднє керівництво компанії на чолі з гендиректором Віктором Кривцуном відсторонили від обов'язків.

Компанії заборонили проводити будь-які видаткові операції, крім тих, що необхідні для роботи тимчасового адміністратора. Також заборонено операції з майном компанії.