НБУ закрив одну з найстаріших страхових компаній України
Національний банк 17 липня відкликав ліцензію у страхової компанії "Кредо" через непрозору структуру власності. Про це повідомила пресслужба НБУ.
У Кредо майже два десятки співвласників з частками від 0,7% до 10%. Такий спосіб використовують фінустанови, щоб уникнути погодження регулятора, пояснювали в НБУ.
Рішення ухвалено на основі закону України "Про страхування" та набуло чинності 17 липня 2025 року – в день його оприлюднення.
Компанія втратила можливість укладати нові страхові договори або продовжувати чинні.
НБУ призначив тимчасову адміністрацію, яка повинна буде розрахуватися за зобов'язаннями СК "Кредо". Попереднє керівництво компанії на чолі з гендиректором Віктором Кривцуном відсторонили від обов'язків.
Компанії заборонили проводити будь-які видаткові операції, крім тих, що необхідні для роботи тимчасового адміністратора. Також заборонено операції з майном компанії.
- СК "Кредо" була заснована в Запоріжжі у 1992 році й була однією з перших недержавних компаній на страховому ринку України.
- Згідно з останньою звітністю Кредо, за три місяці 2025 року обсяг страхових премій компанії становив 43 млн грн, вартість активів – 235,4 млн грн, страхові резерви – 96,5 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,3%.
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