НБУ закрыл одну из старейших страховых компаний Украины
Национальный банк 17 июля отозвал лицензию у страховой компании "Кредо" из-за непрозрачной структуры собственности. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
У Кредо почти два десятка совладельцев с долями от 0,7% до 10%. Такой способ используют финучреждения, чтобы избежать согласования регулятора, объясняли в НБУ.
Решение принято на основе закона Украины "О страховании" и вступило в силу 17 июля 2025 года – в день его обнародования.
Компания лишилась заключать новые страховые договоры или продлевать действующие.
НБУ назначил временную администрацию, которая должна будет рассчитаться по обязательствам СК "Кредо". Предыдущее руководство компании во главе с гендиректором Виктором Кривцуном отстранили от обязанностей.
Компании запретили проводить любые расходные операции, кроме тех, которые необходимы для работы временного администратора. Также запрещены операции с имуществом компании.
- СК "Кредо" была основана в Запорожье в 1992 году и была одной из первых негосударственных компаний на страховом рынке Украины.
- Согласно последней отчетности Омеги, за три месяца 2025 года объем страховых премий компании составил 43 млн грн, стоимость активов – 235,4 млн грн, страховые резервы – 96,5 млн грн. Доля рынка компании по страховым премиям составила 0,3%.
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