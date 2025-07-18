НБУ закрыл одну из старейших страховых компаний Украины

Фото: depositphotos.com

Национальный банк 17 июля отозвал лицензию у страховой компании "Кредо" из-за непрозрачной структуры собственности. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

У Кредо почти два десятка совладельцев с долями от 0,7% до 10%. Такой способ используют финучреждения, чтобы избежать согласования регулятора, объясняли в НБУ.

Решение принято на основе закона Украины "О страховании" и вступило в силу 17 июля 2025 года – в день его обнародования.

Компания лишилась заключать новые страховые договоры или продлевать действующие.

НБУ назначил временную администрацию, которая должна будет рассчитаться по обязательствам СК "Кредо". Предыдущее руководство компании во главе с гендиректором Виктором Кривцуном отстранили от обязанностей.

Компании запретили проводить любые расходные операции, кроме тех, которые необходимы для работы временного администратора. Также запрещены операции с имуществом компании.